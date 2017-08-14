Молодой руфер сорвался с трубы бывшего пивзавода в центре Омска

11 августа в городскую больницу был доставлен 27-летний молодой человек с множеством травм. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, переломы седалищной кости, крестца, обеих ног, пяток, а также закрытую черепно-мозговую травму.

Как сообщает "Вечерний Омск", молодой человек упал с трубы производственного корпуса пивзавода "На Волочаевской". Предположительно, парень является руфером, и сорвался с высоты при покорении очередной "вершины".

В УМВД по Омской области сообщили, что по данному факту сейчас проводится проверка.