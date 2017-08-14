Молодой руфер сорвался с трубы бывшего пивзавода в центре Омска

11 августа в городскую больницу был доставлен 27-летний молодой человек с множеством травм. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, переломы седалищной кости, крестца, обеих ног, пяток, а также закрытую черепно-мозговую травму.
Как сообщает "Вечерний Омск", молодой человек упал с трубы производственного корпуса пивзавода "На Волочаевской". Предположительно, парень является руфером, и сорвался с высоты при покорении очередной "вершины".
В УМВД по Омской области сообщили, что по данному факту сейчас проводится проверка.
Поражает безрассудство руферов. При таких травмах повезет, если выживет и может остаться инвалидом.
Не то что бы я одобрял подобное времяпрепровождение, но каждый отдыхает как ему нравится. Возможно теперь у парня пропало желание влезать в разного рода авантюры.. Могу только пожелать ему скорейшего выздоровления
Да ладно, не худшее времяпрепровождение. Хоть и для жизни опасное. Не думаю, что у парня желание пропадет - без адреналина жизнь не та. Главное, чтобы инвалидом не остался.