Молодой руфер сорвался с трубы бывшего пивзавода в центре Омска
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 14 августа 2017, 16:05, последнее обновление 14 августа 2017, 16:17  •  печать

Молодой руфер сорвался с трубы бывшего пивзавода в центре Омска

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27-летнего мужчину доставили в ГБ-1 в тяжёлом состоянии.

11 августа в городскую больницу был доставлен 27-летний молодой человек с множеством травм. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, переломы седалищной кости, крестца, обеих ног, пяток, а также закрытую черепно-мозговую травму.

Как сообщает "Вечерний Омск", молодой человек упал с трубы производственного корпуса пивзавода "На Волочаевской". Предположительно, парень является руфером, и сорвался с высоты при покорении очередной "вершины".

В УМВД по Омской области сообщили, что по данному факту сейчас проводится проверка.

Теги  •  #руфер #труба #улица Волочаевская

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  14 августа 2017, 19:04

Поражает безрассудство руферов. При таких травмах повезет, если выживет и может остаться инвалидом.

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Сергей Гудович  •  14 августа 2017, 17:17

Не то что бы я одобрял подобное времяпрепровождение, но каждый отдыхает как ему нравится. Возможно теперь у парня пропало желание влезать в разного рода авантюры.. Могу только пожелать ему скорейшего выздоровления

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Анна Орлова  •  14 августа 2017, 18:34

Да ладно, не худшее времяпрепровождение. Хоть и для жизни опасное. Не думаю, что у парня желание пропадет - без адреналина жизнь не та. Главное, чтобы инвалидом не остался.

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