В Омске женщина выпала на дорогу из движущейся маршрутки

ДТП произошло сегодня, 11 июля, утром на улице Ватутина. Как установили прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД, у микроавтобуса № 8 во время движения открылась дверь и находившаяся в салоне 56-летняя женщина выпала на проезжую часть. Пострадавшая получила травмы, и полицейские вызвали на место ДТП бригаду медиков.

- Женщина была госпитализирована, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - В момент ДТП в салоне находились 20 человек, больше за медицинской помощью никто не обращался.

Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.