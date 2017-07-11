В Омске женщина выпала на дорогу из движущейся маршрутки
Происшествия  •  11 июля 2017, 11:54, последнее обновление 11 июля 2017, 11:57  •  печать

В Омске женщина выпала на дорогу из движущейся маршрутки

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Скорая помощь увезла в больницу женщину, пострадавшую в результате падения из микроавтобуса.

ДТП произошло сегодня, 11 июля, утром на улице Ватутина. Как установили прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД, у микроавтобуса № 8 во время движения открылась дверь и находившаяся в салоне 56-летняя женщина выпала на проезжую часть. Пострадавшая получила травмы, и полицейские вызвали на место ДТП бригаду медиков.

- Женщина была госпитализирована, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - В момент ДТП в салоне находились 20 человек, больше за медицинской помощью никто не обращался.

Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Теги  •  #ГИБДД #ДТП #маршрутка #полиция #скорая помощь #улица Ватутина

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