Госавтоинспекторы начали охоту на водителей автобусов

Как сообщает омская Госавтоинспекция, за шесть месяцев 2017 года в Омской области отмечается рост ДТП, которые произошли по причине нарушений Правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта. Всего зарегистрированы 53 автоаварии, в которых погибли три человека и 90 получили различные травмы. Сегодня, 28 июля, впервые сотрудниками ГИБДД решено ввести в практику метод сплошных проверок.

- Такой способ показал себя с положительной стороны при проведении рейдов по нетрезвым водителям, - подчёркивают в Госавтоинспекции.

В ходе рейда "Пассажирский транспорт" инспекторский состав ГИБДД совместно со специалистами технического надзора будут осуществлять проверки всех пассажирских транспортных средств.

Пользователи соцсетей уже успели оценить новый метод выявления нарушений. Как сообщает наш читатель Андрей Бойко, после Ленинградского моста перед поворотом на ул. Енисейскую, останавливают весь общественный транспорт, проверяют документы и наличие стоящих в маршрутках. Полно сотрудников и журналистов.

Фото: Андрей Бойко