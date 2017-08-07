В Омске дважды украли велосипеды из одного гаража
Происшествия  •   7 августа 2017, 21:09, последнее обновление 7 августа 2017, 21:23  •  печать

В Омске дважды украли велосипеды из одного гаража

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Кражи двухколёсных транспортных средств были совершены с интервалом в месяц.

В Омске расследуют два уголовных дела по факту краж велосипедов, совершённых из одного и того же гаража в Октябрьском округе. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Омску, месяц назад в дежурную часть полиции обратился 57-летний житель округа с сообщением о хищении велосипеда. Накануне кражи мужчина распивал спиртные напитки со своим знакомым, а после ухода гостя у него пропали ключи от гаража.

- Подозреваемого, ранее судимого 37-летнего мужчину, полицейские задержали по месту жительства на ул. Худенко. Сотрудники уголовного розыска установили ломбард, в который фигурант сдал транспортное средство за 1 500 рублей. Двухколёсное транспортное средство владелец поставил обратно в гараж, - сообщили в ведомстве.

Спустя месяц потерпевший снова пришёл в полицию, написав заявление о краже теперь уже двух велосипедов общей стоимостью 8 тыс. рублей. "В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к краже 40-летнего мужчины, который продал похищенное за 3 000 рублей неизвестному. Местонахождение велосипедов в настоящее время устанавливается", - пояснили в УМВД.

Оба уголовных дела возбуждены по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище").

Теги  •  #велосипед #кража #уголовное дело #УМВД

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