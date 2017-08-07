В Омской области утонули школьники 7 и 15 лет

Следственный комитет России по Омской области проводит доследственную проверку по фактам двух несчастных случаев на Иртыше и Оми.

4 августа в посёлке Междуречье Тарского района трое мальчиков 7, 8 и 13 лет рыбачили на реке Иртыш. 7-летний школьник решил искупаться, нырнул и утонул. В настоящее время проводятся поисково-водолазные работы для извлечения тела из воды.

Также в Кормиловском районе во время купания в Оми утонул 15-летний подросток. Мальчик сказал родителям, что пойдёт в магазин, а сам в это время отправился на реку. Местные жители видели, что школьник далеко заплывает, и пытались предотвратить несчастный случай. Однако мальчик их не послушал и утонул.

В настоящее время по фактам несчастных случаев следователи проводят доследственные проверки.