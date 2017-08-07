В Омской области утонули школьники 7 и 15 лет
Происшествия  •   7 августа 2017, 15:18, последнее обновление 7 августа 2017, 15:20  •  печать

В Омской области утонули школьники 7 и 15 лет

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Следственный комитет России по Омской области проводит доследственную проверку по фактам двух несчастных случаев на Иртыше и Оми.

4 августа в посёлке Междуречье Тарского района трое мальчиков 7, 8 и 13 лет рыбачили на реке Иртыш. 7-летний школьник решил искупаться, нырнул и утонул. В настоящее время проводятся поисково-водолазные работы для извлечения тела из воды.

Также в Кормиловском районе во время купания в Оми утонул 15-летний подросток. Мальчик сказал родителям, что пойдёт в магазин, а сам в это время отправился на реку. Местные жители видели, что школьник далеко заплывает, и пытались предотвратить несчастный случай. Однако мальчик их не послушал и утонул.

В настоящее время по фактам несчастных случаев следователи проводят доследственные проверки.

Теги  •  #проверка #следственный комитет #школьник

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Комментарии
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Роман Сергеев  •  7 августа 2017, 17:47

Ужасные трагедии. Видимо, мальчики просто не рассчитали свои силы. Родителям мои соболезнования.

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