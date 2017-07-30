Два человека погибли в лобовом столкновении по дороге в Черлак
Происшествия  •  30 июля 2017, 18:52, последнее обновление 30 июля 2017, 18:55  •  печать

Два человека погибли в лобовом столкновении по дороге в Черлак

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Столкновение произошло, когда ВАЗ выехал на встречную полосу.

Сегодня, 30 июля, около часа дня на автодороге Черлак - Омск произошло ДТП. По предварительным данным омской Госавтоинспекции, 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Opel Meriva.

От полученных травм на месте скончались водитель ВАЗа и его 60-летняя пассажирка. Водитель "Опеля" госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.

Фото: УМВД России по Омской области

Теги  •  #ДТП #фото #Черлак

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Комментарии
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Иван Грегин  •  30 июля 2017, 20:51

У "Опеля" наверняка "подушки безопасности" сработали, а у ВАЗа ведь их нет.

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Vaentin Sherbakov  •  30 июля 2017, 19:06

Жалко людей, наверное водитель 2114 не справился с управлением

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Николай Каринин  •  30 июля 2017, 19:32

Возможно, пошел на обгон и не рассчитал дистанцию. А может, видимость была ограниченной.

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Виктор Монин  •  30 июля 2017, 19:02

В таком столкновении водителю и пассажирке ВАЗа выжить было практически нереально.

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