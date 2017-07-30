Два человека погибли в лобовом столкновении по дороге в Черлак

Сегодня, 30 июля, около часа дня на автодороге Черлак - Омск произошло ДТП. По предварительным данным омской Госавтоинспекции, 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Opel Meriva.
От полученных травм на месте скончались водитель ВАЗа и его 60-летняя пассажирка. Водитель "Опеля" госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.
Фото: УМВД России по Омской области
У "Опеля" наверняка "подушки безопасности" сработали, а у ВАЗа ведь их нет.
Жалко людей, наверное водитель 2114 не справился с управлением
Возможно, пошел на обгон и не рассчитал дистанцию. А может, видимость была ограниченной.
В таком столкновении водителю и пассажирке ВАЗа выжить было практически нереально.