Два человека погибли в лобовом столкновении по дороге в Черлак

Столкновение произошло, когда ВАЗ выехал на встречную полосу.

Сегодня, 30 июля, около часа дня на автодороге Черлак - Омск произошло ДТП. По предварительным данным омской Госавтоинспекции, 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Opel Meriva.

От полученных травм на месте скончались водитель ВАЗа и его 60-летняя пассажирка. Водитель "Опеля" госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.

Фото: УМВД России по Омской области