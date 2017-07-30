В Омске 7 человек пострадали в ДТП на улице Ватутина
Происшествия  •  30 июля 2017, 11:25, последнее обновление 30 июля 2017, 16:29  •  печать

В Омске 7 человек пострадали в ДТП на улице Ватутина

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По словам очевидцев, одному из омичей сломало ноги, а другому – оторвало ухо.

Вчера, 29 июля, около 18:15 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на Левом берегу. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, также полицейские вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место аварии сотрудники автоинспекции предварительно установили, что 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 ехал по улице Ватутина в сторону улицы Дианова. В районе АЗС во время поворота налево он не предоставил преимущество в движении и врезался в Nissan, за рулём которого был 46-летний мужчина.

 

В результате ДТП оба водителя, 25-летний и 33-летний пассажиры ВАЗа и трое пассажиров иномарки – 23-летний и 46-летний мужчины и 46-летняя женщина – обратились за медицинской помощью.

Отметим, что по словам очевидцев, ДТП оказалось куда более серьёзным. Одному из пострадавших оторвало ухо, а другому переломало ноги. Полиция проводит проверку.

Теги  •  #Nissan #ВАЗ #ДТП

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Комментарии
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Мирослав В-ов  •  30 июля 2017, 17:05

Судя по фото, довольно серьезное столкновение произошло. Неудивительно, что столько пострадавших и хочется пожелать им скорейшего выздоровления.

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Таисия Петрова  •  30 июля 2017, 14:40

Скорость могла быть у обоих автомобилей в пределах допустимой, только она суммируется при столкновении в одну. Вот и получаются такие последствия.

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Степан Иванов  •  30 июля 2017, 14:08

Это какая же скорость была-то? Таз просто в хлам! Как вообще можно было так влететь, совсем не смотрят за дорогой!

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Юлия Скиба  •  30 июля 2017, 12:33

Хорошо хоть, что все живы остались. От ДТП никто не застрахован, не спасает даже самый безопасный автомобиль.

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Егор Батрудин  •  30 июля 2017, 12:06

Вот почему нельзя покупать ВАЗы и старые иномарки даже на небольшой скорости пассажиры не защищены.

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