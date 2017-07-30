В Омске 7 человек пострадали в ДТП на улице Ватутина

Вчера, 29 июля, около 18:15 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на Левом берегу. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, также полицейские вызвали скорую помощь.
Прибывшие на место аварии сотрудники автоинспекции предварительно установили, что 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 ехал по улице Ватутина в сторону улицы Дианова. В районе АЗС во время поворота налево он не предоставил преимущество в движении и врезался в Nissan, за рулём которого был 46-летний мужчина.
В результате ДТП оба водителя, 25-летний и 33-летний пассажиры ВАЗа и трое пассажиров иномарки – 23-летний и 46-летний мужчины и 46-летняя женщина – обратились за медицинской помощью.
Отметим, что по словам очевидцев, ДТП оказалось куда более серьёзным. Одному из пострадавших оторвало ухо, а другому переломало ноги. Полиция проводит проверку.
Судя по фото, довольно серьезное столкновение произошло. Неудивительно, что столько пострадавших и хочется пожелать им скорейшего выздоровления.
Скорость могла быть у обоих автомобилей в пределах допустимой, только она суммируется при столкновении в одну. Вот и получаются такие последствия.
Это какая же скорость была-то? Таз просто в хлам! Как вообще можно было так влететь, совсем не смотрят за дорогой!
Хорошо хоть, что все живы остались. От ДТП никто не застрахован, не спасает даже самый безопасный автомобиль.
Вот почему нельзя покупать ВАЗы и старые иномарки даже на небольшой скорости пассажиры не защищены.