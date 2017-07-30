В Омске 7 человек пострадали в ДТП на улице Ватутина

По словам очевидцев, одному из омичей сломало ноги, а другому – оторвало ухо.

Вчера, 29 июля, около 18:15 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на Левом берегу. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, также полицейские вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место аварии сотрудники автоинспекции предварительно установили, что 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 ехал по улице Ватутина в сторону улицы Дианова. В районе АЗС во время поворота налево он не предоставил преимущество в движении и врезался в Nissan, за рулём которого был 46-летний мужчина.

В результате ДТП оба водителя, 25-летний и 33-летний пассажиры ВАЗа и трое пассажиров иномарки – 23-летний и 46-летний мужчины и 46-летняя женщина – обратились за медицинской помощью.

Отметим, что по словам очевидцев, ДТП оказалось куда более серьёзным. Одному из пострадавших оторвало ухо, а другому переломало ноги. Полиция проводит проверку.