В Омске ВАЗ попал в ДТП, сбил пешехода и врезался в павильон

Сегодня, 30 июля, около 00:30 в дежурную часть Госавтоинспекции поступила информация о ДТП на проспекте Космическом. На место выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой.
Полицейскими предварительно установлено, что 56-летний водитель автомобиля Renault Logan при въезде с прилегающей территории на Космическом проспекте в районе дома №52б врезался в ВАЗ-21101, за рулём которого находился 36-летний мужчина. После столкновения ВАЗ сбил пешехода на тротуаре и влетел в торговый павильон.
Помощь врачей понадобилась водителю ВАЗа, его 32-летней пассажирке и 41-летнему пешеходу. После осмотра врачей омичка попала в больницу, остальные участники аварии отпущены. В настоящее время полиция проводит проверку.
Вот всем говорю что на дороге нужно быть аккуратным.не стоит топопиться.ладно тут все живы остались.но нет таких дел из-за которых можно рисковать жизнью. Как говорят на тот свет очериди нет.
Ирина, конечно на дороге в машине всегда опасно, а тут ещё и пешеходу досталось. Выздоровления пострадавшей.
Всякое, конечно, может случится с водителем во время пути. Но в данной ситуации, слава Богу, что все остались живы.