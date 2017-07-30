В Омске ВАЗ попал в ДТП, сбил пешехода и врезался в павильон

В Омске на Космическом проспекте столкнулись иномарка и ВАЗ. После чего отечественный автомобиль сбил пешехода и врезался в торговый павильон.

Сегодня, 30 июля, около 00:30 в дежурную часть Госавтоинспекции поступила информация о ДТП на проспекте Космическом. На место выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой.

Полицейскими предварительно установлено, что 56-летний водитель автомобиля Renault Logan при въезде с прилегающей территории на Космическом проспекте в районе дома №52б врезался в ВАЗ-21101, за рулём которого находился 36-летний мужчина. После столкновения ВАЗ сбил пешехода на тротуаре и влетел в торговый павильон.

Помощь врачей понадобилась водителю ВАЗа, его 32-летней пассажирке и 41-летнему пешеходу. После осмотра врачей омичка попала в больницу, остальные участники аварии отпущены. В настоящее время полиция проводит проверку.