В Омске ВАЗ попал в ДТП, сбил пешехода и врезался в павильон
Происшествия  •  30 июля 2017, 14:40, последнее обновление 30 июля 2017, 16:28  •  печать

В Омске ВАЗ попал в ДТП, сбил пешехода и врезался в павильон

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В Омске на Космическом проспекте столкнулись иномарка и ВАЗ. После чего отечественный автомобиль сбил пешехода и врезался в торговый павильон.
 

Сегодня, 30 июля, около 00:30 в дежурную часть Госавтоинспекции поступила информация о ДТП на проспекте Космическом. На место выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой.

Полицейскими предварительно установлено, что 56-летний водитель автомобиля Renault Logan при въезде с прилегающей территории на Космическом проспекте в районе дома №52б врезался в ВАЗ-21101, за рулём которого находился 36-летний мужчина. После столкновения ВАЗ сбил пешехода на тротуаре и влетел в торговый павильон.

Помощь врачей понадобилась водителю ВАЗа, его 32-летней пассажирке и 41-летнему пешеходу. После осмотра врачей омичка попала в больницу, остальные участники аварии отпущены. В настоящее время полиция проводит проверку.

Теги  •  #ВАЗ #ДТП #иномарка #пешеход

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Комментарии
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Алиса Токмурзина  •  30 июля 2017, 16:16

Вот всем говорю что на дороге нужно быть аккуратным.не стоит топопиться.ладно тут все живы остались.но нет таких дел из-за которых можно рисковать жизнью. Как говорят на тот свет очериди нет.

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Роман Орехов  •  30 июля 2017, 15:56

Ирина, конечно на дороге в машине всегда опасно, а тут ещё и пешеходу досталось. Выздоровления пострадавшей.

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Ирина Новикова  •  30 июля 2017, 15:51

Всякое, конечно, может случится с водителем во время пути. Но в данной ситуации, слава Богу, что все остались живы.

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