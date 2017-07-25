На водителя "Приоры", сгубившего в аварии жену с детьми, завели уголовное дело

Мужчина вёз семью по Большереческому району, хотя у него даже не было прав.

Напомним, авария произошла вечером воскресенья, 23 июля, на трассе Омск - Тара. 28-летний водитель LADA Priora пошёл на обгон КамАЗа, но не справился с управлением. Машина опрокинулась в кювет. Удар был такой силы, что в "Ладе" люди вылетели из автомобиля. От полученных травм скончались 32-летняя жена водителя и её маленькие дети - 5-летняя девочка и 4-летний мальчик.

Мужчина получил в аварии черепно-мозговую травму. Как сообщили сегодня в областном УМВД России, на него завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Добавим, что у мужчины не было прав на управление автомобилем.