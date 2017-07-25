В Омской области грузовик наехал на старушку
Происшествия  •  25 июля 2017, 15:36  •  печать

В Омской области грузовик наехал на старушку

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Водитель грузовика не заметил 75-летнюю пенсионерку, когда сдавал назад. Пострадавшая доставлена в больницу с травмами и переломами.

Вчера, 25 июля, около 15:00 в Русско-Полянском тракте в районе дома №56 на улице Комсомольской произошло ДТП, сообщает "Вечерний Омск". 36-летний мужчина за рулем грузовика Isuzu не убедился в безопасности маневра и, сдавая задним ходом, сбил 75-летнюю пенсионерку.

В результате ДТП старушка получился серьезные травмы. С закрытыми травмами костей таза и левой берцовой кости, открытой травмой левого плеча и закрытой черепно-мозговой травмой её доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Теги  •  #грузовик #ДТП #пенсионерка

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