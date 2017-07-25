В Омске 6-летний мальчик выпал из окна

Ребенок опёрся руками на москитную сетку и выпал из окна первого этажа. В настоящее время он находится в больнице.

Сегодня, 25 июля, в дежурную часть отдела полиции № 7 УМВД России по городу Омску поступила информация из детской больницы о том, что накануне вечером к ним доставлен 6-летний мальчик с многочисленными травмами. Во время проведения проверки и опроса родителей ребёнка стало известно, что мальчик выпал из окна первого этажа.

Инцидент произошёл 24 июля около 20:00. Ребёнок играл в комнате, в которой было открыто окно, а его мама в это время находилась на кухне. Женщина услышала какой-то звук с улицы и вышла на балкон, откуда увидела, что её сын выпал на улицу. По видимости, он опёрся на ненадёжную москитную сетку.

Родители сразу вызвали скорую. В настоящее время мальчик находится в больнице. Полиция проводит проверку.