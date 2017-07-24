В ДТП на трассе Омск-Тара погиб ребёнок
Происшествия  •  24 июля 2017, 10:29, последнее обновление 24 июля 2017, 11:36  •  печать

В ДТП на трассе Омск-Тара погиб ребёнок

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В результате аварии на трассе в Омской области погиб 4-летний мальчик и 32-летняя женщина. 

Вчера, 23 июля, около 21:20 в дежурную часть ОМВД России по Большереченскому району поступило сообщение о ДТП. На место аварии выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Предварительно установлено, что неизвестный водитель ехал на автомобиле Lada Priora по автодороге Омск-Тара в сторону Омска. В районе 180 км он не справился с управлением и опрокинулся на автомобиле в кювет. В результате аварии водитель и пассажиры вылетели из машины.

32-летняя женщина и 4-летний мальчик скончались на месте до приезда скорой, а 28-летний мужчина и 5-летняя девочка доставлены в больницу. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства происшествия, а также личность водителя.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Теги  •  #ДТП #пассажир #ребенок

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Комментарии
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Злата Маркова  •  24 июля 2017, 10:38

Как жаль, когда в ДТП страдают и погибают, особенно, если речь о детях. Здесь ведь никто не мешал, водитель сам виноват.

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