Под Омском перевернулся Mercedes с молодыми людьми

На федеральной трассе иномарка вылетела на встречную полосу, а затем в кювет.

Инцидент произошёл вчера, 9 июля, около пяти часов утра на трассе Челябинск - Новосибирск. По предварительным данным омского УМВД России, Mercedes-Benz ехал в сторону Омска, на 752 км трассы машина выехала на полосу встречного движения, а затем опрокинулась в кювет.

За рулём иномарки находился мужчина 1986 г. р. Его пассажирами были двое мужчин 1990 и 1993 г. р. и девушка 1993 г. р. Все четверо госпитализированы. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.