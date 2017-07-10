Под Омском перевернулся Mercedes с молодыми людьми
Происшествия  •  10 июля 2017, 12:49, последнее обновление 10 июля 2017, 12:50  •  печать

Под Омском перевернулся Mercedes с молодыми людьми

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На федеральной трассе иномарка вылетела на встречную полосу, а затем в кювет.

Инцидент произошёл вчера, 9 июля, около пяти часов утра на трассе Челябинск - Новосибирск. По предварительным данным омского УМВД России, Mercedes-Benz ехал в сторону Омска, на 752 км трассы машина выехала на полосу встречного движения, а затем опрокинулась в кювет.

За рулём иномарки находился мужчина 1986 г. р. Его пассажирами были двое мужчин 1990 и 1993 г. р. и девушка 1993 г. р. Все четверо госпитализированы. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Теги  •  #авария #ДТП #трасса

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Комментарии
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Сергей Добрынин  •  10 июля 2017, 15:16

Хорошо если все закончится без тяжелых последствий! Как правило в ДТП страдают больше всего пассажиры. Чаще всего аварии случаются из - за обгона, не зря нам вдалбливали в автошколе: " не уверен - не обгоняй!"

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