Омского фермера отправили в тюрьму за махинации с субсидией
Происшествия  •  10 июля 2017, 11:13, последнее обновление 10 июля 2017, 11:13  •  печать

Омского фермера отправили в тюрьму за махинации с субсидией

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Предприниматель получил от Минсельхоза финансовую помощь по фальшивым документам.

В Одесском районе Омской области осуждён 33-летний глава местного фермерского хозяйства Игорь Фадин. Два года подряд предприниматель предоставлял в министерство сельского хозяйства региона подложные документы о якобы выполненных им культуртехнических мероприятиях на арендованных земельных участках. При этом фактически эти работы не проводились. Мужчине удалось компенсировать несуществующие расходы и получить из областного бюджета субсидию в размере более 2,7 млн руб.

- Вину в совершении преступлений Игорь Фадин признал полностью, частично возместил ущерб в сумме 1,5 млн рублей, - сообщили в областной прокуратуре.

Одесским районным судом фермер признан виновным в совершении двух преступлений по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении субсидий, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершённое в особо крупном размере). Фадину назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также ему придётся вернуть Минсельхозу остаток невозвращённой субсидии. Приговор в законную силу пока не вступил.

Теги  •  #министерство сельского хозяйства #мошенничество #Одесский район #субсидия

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