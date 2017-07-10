В Омской области школьник выстрелил в одноклассника из пневматической винтовки

8 июля в селе Качуково Знаменского района в центральную районную больницу был доставлен 8-летний ребёнок с пулевой травмой левого плеча.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области, играя, школьники нашли пневматическую винтовку, и, случайно спустив курок, один из них ранил второго в плечо. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает. По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливаются причины происшествия, в том числе то, где дети нашли оружие.