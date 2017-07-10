В Омской области школьник выстрелил в одноклассника из пневматической винтовки
Происшествия  •  10 июля 2017, 12:07  •  печать

В Омской области школьник выстрелил в одноклассника из пневматической винтовки

Автор:

Происшествие случилось в Знаменском районе.

8 июля в селе Качуково Знаменского района в центральную районную больницу был доставлен 8-летний ребёнок с пулевой травмой левого плеча.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области, играя, школьники нашли пневматическую винтовку, и, случайно спустив курок, один из них ранил второго в плечо. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает. По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливаются причины происшествия, в том числе то, где дети нашли оружие.

Теги  •  #Знаменский район #оружие #школьники

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Александр Комаров  •  10 июля 2017, 12:33

Это хорошо что выстрел пришелся в плечо, а я знаю случай, когда тоже ребенок лишился зрения на один глаз.

Ответить
Последние новости
Омские полицейские эвакуировали людей со всех городских вокзалов  •  сегодня, 17:02  •  
В Омской области на два заказника стало больше  •  сегодня, 16:39
Известный омский строитель Дмитрий Передельский избежал банкротства  •  сегодня, 15:48
В Омске стартуют тренировки для подготовки к Сибирскому марафону  •  сегодня, 15:34
По решению суда омичка будет жить с двумя мужьями  •  сегодня, 15:16  •   2
Из-за перекрытия улицы Ленина центр Омска замер в пробках  •  сегодня, 14:57
Еще новости
Загрузка...
Марафон Сериалов 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400