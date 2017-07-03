Названа возможная причина смертельного ДТП на Черлакском тракте

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу на месте ДТП в Омском районе. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, в результате ДТП пассажиры микроавтобуса, двое мужчин 1997 и 1987 г.р., скончались, двое граждан госпитализированы, ещё пятеро - осмотрены медиками на месте происшествия. Напомним, сегодня около 16:10 часов в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о ДТП на 22-м километре Черлакского тракта. Там столкнулись пассажирский микроавтобус Ford Transit и погрузчик Mitsubishi Canter с кирпичами. От удара микроавтобус вылетел в кювет.

По предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса "Ford Transit" при движении в сторону города Омска на 22 км автодороги Омск-Черлак выехал на полосу, предназначенную для встречного движения транспорта, где допустил столкновение с грузовой машиной Mitsubishi Canter и далее - по касательной задел автомобиль "Isuzu".

- Предварительно установлено, что водители находились за рулём без признаков опьянения. , - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области- Окончательные причины и обстоятельства автоаварии будут установлены в ходе проверки.