В ДТП под Омском погибли пять человек

Стали известны подробности ДТП, произошедшего в воскресенье, 2 июля. Об автоаварии на дороге Фёдоровка-Александровка сообщение поступило в 20:20.
- Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2106, мужчина 1986 года рождения, при выезде с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю DAF под управлением водителя 1962 года рождения и допустил столкновение с грузовиком, - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.
В результате погибли пять человек: сам водитель ВАЗа и его пассажиры - три женщины и девочка 2014 года рождения. Окончательные обстоятельства происшествия будут установлены позже в ходе проверки.
Погибших жаль, конечно. Непонятно, как водитель мог допустить такую нелепую ошибку.
Кадры страшные. Неужели не заметил или решил, что успеет проскочить? Боюсь, что этого уже не узнать.
Вот так из-за безалаберности и глупости водителя погибли четыре человека.
Не четыре, а пять, водитель тоже погиб. Статистика ДТП на наших дорогах пугает, может быть стоит ужесточить штрафы? Хотя вряд ли это поможет.