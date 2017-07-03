В ДТП под Омском погибли пять человек

По предварительным данным, молодой водитель "шестёрки" не уступил дорогу большегрузу. Грузовик подмял под себя легковушку, пассажирам которой выжить не удалось.

Стали известны подробности ДТП, произошедшего в воскресенье, 2 июля. Об автоаварии на дороге Фёдоровка-Александровка сообщение поступило в 20:20.

- Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2106, мужчина 1986 года рождения, при выезде с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю DAF под управлением водителя 1962 года рождения и допустил столкновение с грузовиком, - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

В результате погибли пять человек: сам водитель ВАЗа и его пассажиры - три женщины и девочка 2014 года рождения. Окончательные обстоятельства происшествия будут установлены позже в ходе проверки.