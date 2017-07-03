В ДТП под Омском погибли пять человек
Происшествия  •   3 июля 2017, 09:27, последнее обновление 3 июля 2017, 10:57  •  печать

В ДТП под Омском погибли пять человек

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По предварительным данным, молодой водитель "шестёрки" не уступил дорогу большегрузу. Грузовик подмял под себя легковушку, пассажирам которой выжить не удалось.

Стали известны подробности ДТП, произошедшего в воскресенье, 2 июля. Об автоаварии на дороге Фёдоровка-Александровка сообщение поступило в 20:20.

- Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2106, мужчина 1986 года рождения, при выезде с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю DAF под управлением водителя 1962 года рождения и допустил столкновение с грузовиком, - пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

В результате погибли пять человек: сам водитель ВАЗа и его пассажиры - три женщины и девочка 2014 года рождения. Окончательные обстоятельства происшествия будут установлены позже в ходе проверки.

Теги  •  #дороги #ДТП #полиция

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Комментарии
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Мирослав В-ов  •  3 июля 2017, 11:20

Погибших жаль, конечно. Непонятно, как водитель мог допустить такую нелепую ошибку.

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Виктор Леонов  •  3 июля 2017, 10:51

Кадры страшные. Неужели не заметил или решил, что успеет проскочить? Боюсь, что этого уже не узнать.

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Анна Мишина  •  3 июля 2017, 10:03

Вот так из-за безалаберности и глупости водителя погибли четыре человека.

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Юля Пучкова  •  3 июля 2017, 12:06

Не четыре, а пять, водитель тоже погиб. Статистика ДТП на наших дорогах пугает, может быть стоит ужесточить штрафы? Хотя вряд ли это поможет.

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