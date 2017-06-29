В Омске 4-летний ребёнок пострадал в тройном ДТП в центре города
Происшествия  •  29 июня 2017, 15:57, последнее обновление 30 июня 2017, 09:40  •  печать

В Омске 4-летний ребёнок пострадал в тройном ДТП в центре города

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В центре Омска на перекрёстке улиц Звездова и Декабристов столкнулись три автомобиля. 4-летний ребёнок, пострадавший в ДТП, доставлен в больницу.

Сегодня, 29 июня, около 11:30 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на улице Звездова. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Прибывшие сотрудники автоинспекции предварительно установили, что 46-летняя водитель автомобиля Chevrolet Spark во время движения по улице Звездова в районе пересечения с улицей Декабристов не предоставила преимущество в движении автомобилю "Лада-Приора", ехавшему по главной дороге, поэтому врезалась в него. После этого Chevrolet  опрокинулся на дорогу и столкнулся с автомобилем Renault Logan.

В результате ДТП 4-летний пассажир Chevrolet был доставлен в больницу. На момент аварии ребёнок находился в детском кресле, что сократило риск получения серьёзных травм. Полиция проводит проверку.

Теги  •  #ДТП #ребенок

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