На Черлакском тракте столкнулись маршрутка и грузовик с кирпичами, один человек погиб
Происшествия  •   3 июля 2017, 17:30, последнее обновление 3 июля 2017, 17:36  •  печать

На Черлакском тракте столкнулись маршрутка и грузовик с кирпичами, один человек погиб

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В Омском районе произошла крупная авария, жертвой которой стал пассажир микроавтобуса. Ещё четверо госпитализированы.

Сегодня, 3 июля, около 16 часов на 22-м километре Черлакского тракта столкнулись пассажирский микроавтобус Ford Transit и погрузчик Mitsubishi Canter с кирпичами. От удара микроавтобус вылетел в кювет.

Один человек - пассажир микроавтобуса - скончался, ещё четверо пострадали. 

Причины и обстоятельства аварии уточняются, на месте работают следователи. Как сообщили корреспонденту "Омск Здесь" в СУ СКР по Омской области, микроавтобус был рейсовым, поэтому следователи дадут оценку действиям работников организации-перевозчика, которая должна была обеспечить безопасность жизни и здоровья пассажира. Возможно, будет заведено уголовное дело.

Фото: vk.com/aomsk

Теги  •  #авария #грузовик #ДТП #микроавтобус #Омский район #Черлакский тракт

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Комментарии
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Олег Вел  •  3 июля 2017, 17:52

У нас как авария с общественным транспортом, так виноват перевозчик. Я не снимаю с него вину, но и другие участники ДТП гоняю по трассам как сумасшедшие.

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