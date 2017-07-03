На Черлакском тракте столкнулись маршрутка и грузовик с кирпичами, один человек погиб

В Омском районе произошла крупная авария, жертвой которой стал пассажир микроавтобуса. Ещё четверо госпитализированы.

Сегодня, 3 июля, около 16 часов на 22-м километре Черлакского тракта столкнулись пассажирский микроавтобус Ford Transit и погрузчик Mitsubishi Canter с кирпичами. От удара микроавтобус вылетел в кювет.

Один человек - пассажир микроавтобуса - скончался, ещё четверо пострадали.

Причины и обстоятельства аварии уточняются, на месте работают следователи. Как сообщили корреспонденту "Омск Здесь" в СУ СКР по Омской области, микроавтобус был рейсовым, поэтому следователи дадут оценку действиям работников организации-перевозчика, которая должна была обеспечить безопасность жизни и здоровья пассажира. Возможно, будет заведено уголовное дело.

Фото: vk.com/aomsk