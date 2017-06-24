В омском парке подрались аниматоры
Происшествия  •  24 июня 2017, 11:12, последнее обновление 24 июня 2017, 12:38  •  печать

В омском парке подрались аниматоры

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Отношения в парке им. 30-летия ВЛКСМ решили выяснить парень и девушка.

Пользователи паблика "ЧП Омск" на видео сняли драку двух молодых людей – аниматоров парка. На видео видно, что отношения выясняют парень и девушка. Первый явно ведёт себя не по-джентельменски. Толкает обидчицу и обливает водой.

Омичка, похоже, тоже не из робкого десятка. На молодого человека она кидается с кулаками. Другие аниматоры пытаются их разнять, но на этом запись обрывается. Чем закончился конфликт не сообщается.

 

Добавим, последние несколько дней этот парк стал центром притяжения внимания омичей. Директор – Константин Лукашевич заявил о том, что его буквально вынуждают истребить местных белок, коих в зоне отдыха немало.

Теги  •  #видео #драка #парк 30-летия ВЛКСМ

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Комментарии
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Виктор Монин  •  24 июня 2017, 13:32

А может, это они представление разыграли? Для повышения интереса к своим персонам. Черный пиар тоже пиар.

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Анна Орлова  •  24 июня 2017, 15:04

Какое представление, такой и пиар. Сдаётся мне, на драку больше народа пришло посмотреть, чем на выступление.

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Александр Божежар  •  24 июня 2017, 12:04

Позорище, что тут ещё сказать, надеюсь им самим будет стыдно после просмотра, со стороны полезно на себя взглянуть.

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Игорь Х  •  24 июня 2017, 11:46

Очевидно, молодые люди пытались "правильно" поделить заработанные деньги. :-)

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