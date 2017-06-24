В омском парке подрались аниматоры

Пользователи паблика "ЧП Омск" на видео сняли драку двух молодых людей – аниматоров парка. На видео видно, что отношения выясняют парень и девушка. Первый явно ведёт себя не по-джентельменски. Толкает обидчицу и обливает водой.

Омичка, похоже, тоже не из робкого десятка. На молодого человека она кидается с кулаками. Другие аниматоры пытаются их разнять, но на этом запись обрывается. Чем закончился конфликт не сообщается.

Добавим, последние несколько дней этот парк стал центром притяжения внимания омичей. Директор – Константин Лукашевич заявил о том, что его буквально вынуждают истребить местных белок, коих в зоне отдыха немало.