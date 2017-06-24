В омском парке подрались аниматоры

Пользователи паблика "ЧП Омск" на видео сняли драку двух молодых людей – аниматоров парка. На видео видно, что отношения выясняют парень и девушка. Первый явно ведёт себя не по-джентельменски. Толкает обидчицу и обливает водой.
Омичка, похоже, тоже не из робкого десятка. На молодого человека она кидается с кулаками. Другие аниматоры пытаются их разнять, но на этом запись обрывается. Чем закончился конфликт не сообщается.
Добавим, последние несколько дней этот парк стал центром притяжения внимания омичей. Директор – Константин Лукашевич заявил о том, что его буквально вынуждают истребить местных белок, коих в зоне отдыха немало.
А может, это они представление разыграли? Для повышения интереса к своим персонам. Черный пиар тоже пиар.
Какое представление, такой и пиар. Сдаётся мне, на драку больше народа пришло посмотреть, чем на выступление.
Позорище, что тут ещё сказать, надеюсь им самим будет стыдно после просмотра, со стороны полезно на себя взглянуть.
Очевидно, молодые люди пытались "правильно" поделить заработанные деньги. :-)