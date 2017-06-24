Под Омском пассажирский автобус вылетел в кювет

В ДТП пострадало три человека. Полицейские выясняют причины аварии.

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса "ПАЗ" произошло в Тюкалинском районе вчера в 13:30. Как сообщили омские полицейские, 32-летний водитель автобуса допустил съезд транспортного средства в кювет. В салоне находились пассажиры. За медицинской помощью обратились женщины 1945, 1946 и 1991 годов рождения.

Более подробные обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки.