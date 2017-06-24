Под Омском пассажирский автобус вылетел в кювет
Происшествия  •  24 июня 2017, 10:47, последнее обновление 24 июня 2017, 11:12  •  печать

Под Омском пассажирский автобус вылетел в кювет

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В ДТП пострадало три человека. Полицейские выясняют причины аварии.

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса "ПАЗ" произошло в Тюкалинском районе вчера в 13:30. Как сообщили омские полицейские, 32-летний водитель автобуса допустил съезд транспортного средства в кювет. В салоне находились пассажиры. За медицинской помощью обратились женщины 1945, 1946 и 1991 годов рождения.

Более подробные обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе дальнейшей проверки.

Теги  •  #автобус #дороги #ДТП

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Комментарии
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Николай Каринин  •  24 июня 2017, 14:39

Главное, чтобы у пострадавших не было серьезных проблем со здоровьем в результате ДТП, скорейшего им выздоровления.

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Влад Никитин  •  24 июня 2017, 14:03

Частыми стали аварии с пассажирским транспортом. И главное, почему-то не учимся на предыдущих ошибках.

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