Тело пропавшей после корпоратива омички нашли в Иртыше
Происшествия  •  22 мая 2017, 11:03, последнее обновление 22 мая 2017, 11:35  •  печать

Тело пропавшей после корпоратива омички нашли в Иртыше

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В Кировском округе обнаружено тело Светланы Калашниковой, пропавшей десять дней назад.

44-летняя Светлана Калашникова пропала вечером 13 мая на базе отдыха "Пиратский остров". Около 22 часов женщина вышла из беседки, где проходил корпоратив торговой организации, и бесследно пропала. Лишь спустя три дня дочь омички заявила в полицию о её пропаже. Женщину искали правоохранители и волонтёры.

Тело женщины обнаружили в Иртыше неподалёку от места исчезновения. Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство", однако следов насилия на теле не обнаружено. По предварительным данным СУ СК России, женщина утонула. Точные причины смерти сейчас устанавливаются. Основной версией является несчастный случай, однако рассматриваются и другие версии.

Теги  •  #Пиратский остров #пропажа

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