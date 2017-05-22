Омскому наркоторговцу дали 12 лет колонии

Центральный районный суд Омска приговорил к 12 годам лишения свободы Михаила Кармака, который обвиняется по нескольким статьям за совершение наркопреступлений.

Центральный районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего Михаила Кармака. Он признан виновным по нескольким статьям за совершение наркопреступлений: по части третьей ст. 30 - пункту "г" части четвёртой ст. 228.1 УК РФ и частей первой и второй ст. 228 УК РФ.

Суд установил, что омич сговорился с ещё двумя подозреваемыми, после чего приобретал вместе с ними через интернет МДМА, гашиш и марихуану с целью дальнейшего сбыта. Также обвиняемый аналогичным способом покупал наркотики для личного употребления, которые незаконно хранил в месте временного проживания.

После совершения преступлений Кармак уехал в Красноярский край, где был задержан сотрудниками УФСБ России по Омской области. Свою вину в совершении преступлений он полностью признал.

Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ноутбук и мобильный телефон, с помощью которых обвиняемый совершал преступления, были конфискованы в доход государства. В настоящее время приговор ещё не вступил в законную силу.