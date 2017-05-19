СК завёл уголовное дело по факту пропажи омички с корпоратива

Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство" из-за бесследного исчезновения 44-летней Светланы Калашниковой. По предварительным данным, 13 мая 2017 года около 22:00 омичка находилась на корпоративе, который проходил на базе отдыха "Пиратский остров". В какой-то момент женщина вышла из беседки и пропала.
16 мая дочь пропавшей обратилась в полицию. Первоначальные поисковые мероприятия не дали никакого результата - женщину до сих пор не нашли.
В настоящее время следователи проверяют различные версии случившегося. К поиску пропавшей подключились волонтёры. Расследование продолжается.
Омичей, которые могут что-то знать о местонахождении омички или обстоятельства её исчезновения, просят позвонить по телефону 395-506.
Сейчас бы камеры видеонаблюдения выручили. Но по всей видимости, возле беседки их нет в наличии.
Надежда умирает последней, так что будем надеяться что все хорошо и плохого не произошло.