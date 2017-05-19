СК завёл уголовное дело по факту пропажи омички с корпоратива
Происшествия  •  19 мая 2017, 17:58, последнее обновление 19 мая 2017, 18:27  •  печать

СК завёл уголовное дело по факту пропажи омички с корпоратива

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Омский следственный комитет предполагает, что пропавшая с корпоратива 44-летняя Светлана Калашникова была убита.

Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство" из-за бесследного исчезновения 44-летней Светланы Калашниковой. По предварительным данным, 13 мая 2017 года около 22:00 омичка находилась на корпоративе, который проходил на базе отдыха "Пиратский остров". В какой-то момент женщина вышла из беседки и пропала.

16 мая дочь пропавшей обратилась в полицию. Первоначальные поисковые мероприятия не дали никакого результата - женщину до сих пор не нашли.

 

В настоящее время следователи проверяют различные версии случившегося. К поиску пропавшей подключились волонтёры. Расследование продолжается.

Омичей, которые могут что-то знать о местонахождении омички или обстоятельства её исчезновения, просят позвонить по телефону 395-506.

Теги  •  #поиски пропавших #следственный комитет #уголовное дело

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Комментарии
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Влад Никитин  •  19 мая 2017, 18:34

Сейчас бы камеры видеонаблюдения выручили. Но по всей видимости, возле беседки их нет в наличии.

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Natali N  •  19 мая 2017, 18:02

Надежда умирает последней, так что будем надеяться что все хорошо и плохого не произошло.

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