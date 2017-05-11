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Полиция проверяет, почему в Омске улетел батут с детьми
Происшествия  •  11 мая 2017, 10:22, последнее обновление 11 мая 2017, 10:24  •  печать

Полиция проверяет, почему в Омске улетел батут с детьми

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Правоохранители начали проверку вчерашнего происшествия на Левобережье.

Инцидент произошёл вчера, 10 мая, в 12-м микрорайоне. Вечером разыгралась буря, и сильный ветер перевернул надувной аттракцион. Как сообщают очевидцы в соцсетях, на батуте находились пять детей. Никто из них не пострадал, но дети сильно испугались.

 

Автор поста сообщает, что батут был плохо закреплён. Ветром его унесло к проезжей части, и на место конструкцию вернули прохожие. При этом администратор аттракциона сразу исчезла. Теперь этим делом займётся полиция.

"По сообщениям СМИ заявление зарегистрировано, проводится проверка", - рассказали корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе областного УМВД России.

Теги  •  #аттракцион #батут #Кировский округ #УМВД

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  11 мая 2017, 10:59

Нужно найти хозяев батута и привлечь к ответственности за ненадлежащее обеспечение безопасности детей.

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Юлия Скиба  •  11 мая 2017, 10:41

Даже батут оказался небезопасным. Вот как с ребятишками гулять и развлекаться? Страшно.

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