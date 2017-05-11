Полиция проверяет, почему в Омске улетел батут с детьми

Инцидент произошёл вчера, 10 мая, в 12-м микрорайоне. Вечером разыгралась буря, и сильный ветер перевернул надувной аттракцион. Как сообщают очевидцы в соцсетях, на батуте находились пять детей. Никто из них не пострадал, но дети сильно испугались.

Автор поста сообщает, что батут был плохо закреплён. Ветром его унесло к проезжей части, и на место конструкцию вернули прохожие. При этом администратор аттракциона сразу исчезла. Теперь этим делом займётся полиция.

"По сообщениям СМИ заявление зарегистрировано, проводится проверка", - рассказали корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе областного УМВД России.