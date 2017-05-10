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В Омске осудили чёрного риелтора, присвоившего более 8 млн рублей
Происшествия  •  10 мая 2017, 18:05, последнее обновление 10 мая 2017, 18:07  •  печать

В Омске осудили чёрного риелтора, присвоившего более 8 млн рублей

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Суд приговорил Дмитрия Тысло к шести с половиной годам лишения свободы за незаконное приобретение 9 квартир и присвоение более 8 млн рублей.

Сегодня, 10 мая, Первомайский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего Дмитрия Тысло. Он признан виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размере.

Суд установил, что в период с 2005 года по октябрь 2014 года обвиняемый подыскивал квартиры, в которых жили омичи, ведущие асоциальный образ жизни и злоупотребляющие спиртным. Передавая им небольшие суммы денег и алкоголь, Тысло устанавливал с ними доверительные отношения, после чего предлагал помочь с продажей квартиры с приобретением более дешёвого жилья и выплатой разницы.

Потерпевшие оформляли доверенности на квартиры, поддавшись на обман и уговоры, или же подписывали договоры, уже подготовленные подсудимым. Используя подписанные документы, подсудимый оформлял квартиры на подставных лиц, а затем продавал, присваивая вырученные деньги себе.

С помощью мошеннической схемы он незаконно получил права на 9 квартир, причинив потерпевшим ущерб более 8 млн рублей. Чтобы создать видимость того, что исполняет обещания, Тысло покупал для них непригодные для проживания дома или дачи.

Свою вину в совершении преступлений он не признал, никаких мер по погашению ущерба не предпринял. Суд назначил ему наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 800 тыс. руб. и возместить причинённый потерпевшим ущерб.

Теги  •  #мошенничество #пьянство #черный риэлтор

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Комментарии
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Анна Мишина  •  10 мая 2017, 19:32

Это получается он 9 лет занимался мошенничеством, а его только сейчас осудили.

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Евгений Ронин  •  10 мая 2017, 21:13

Наверное, потерпевшие боялись или просто не могли обратиться в полицию, учитывая их социальный статус.

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Олег Ключко  •  10 мая 2017, 19:09

Хорошо, что посадили, мое мнение - наказание для мошенника слишком мягкое, что-бы не было соблазна таким заниматься нужно ужесточать законодательство.

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