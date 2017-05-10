Омич избил битой пьяного соседа, который отказывался вести себя спокойно

Накануне два пьяных омича поссорились с соседом по участку, не желая прекращать громкое застолье. Мужчина разозлился и избил битой одного из провокаторов.

9 мая около 21:00 в машине скорой помощи, припаркованной на улице Омской, сработала тревожная кнопка. На место прибыли два экипажа Росгвардии. У двухквартирного жилого дома к силовикам подошла фельдшер скорой.

Женщина объяснила, что приехав по этому адресу оказать первую помощь пострадавшему с травмой головы, они с коллегой заметили агрессивное поведение пьяного пациента. Поэтому не рискнули самостоятельно пойти в его квартиру. Первая группа задержания отправилась в дом и вывела мужчину, сопроводив вместе с работниками скорой в БСМП для оказания необходимой медицинской помощи. Вторая же группа выяснила обстоятельства произошедшего.

Выяснилось, что двое молодых людей выпивали во дворе дома и вели себя шумно, чем разозлили соседа по участку. После нескольких просьб прекратить громкое застолье, мужчина не выдержал и избил одного из омичей битой. 25-летний парень, получивший травму головы, вызвал медицинских работников, но к их приезду не успокоился и продолжил вести себя агрессивно. Сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего соседа и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.