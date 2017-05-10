Фестиваль 1200x90
Омич избил битой пьяного соседа, который отказывался вести себя спокойно
Происшествия  •  10 мая 2017, 17:17, последнее обновление 10 мая 2017, 17:19  •  печать

Омич избил битой пьяного соседа, который отказывался вести себя спокойно

Автор:

Накануне два пьяных омича поссорились с соседом по участку, не желая прекращать громкое застолье. Мужчина разозлился и избил битой одного из провокаторов.

9 мая около 21:00 в машине скорой помощи, припаркованной на улице Омской, сработала тревожная кнопка. На место прибыли два экипажа Росгвардии. У двухквартирного жилого дома к силовикам подошла фельдшер скорой.

Женщина объяснила, что приехав по этому адресу оказать первую помощь пострадавшему с травмой головы, они с коллегой заметили агрессивное поведение пьяного пациента. Поэтому не рискнули самостоятельно пойти в его квартиру. Первая группа задержания отправилась в дом и вывела мужчину, сопроводив вместе с работниками скорой в БСМП для оказания необходимой медицинской помощи. Вторая же группа выяснила обстоятельства произошедшего.

Выяснилось, что двое молодых людей выпивали во дворе дома и вели себя шумно, чем разозлили соседа по участку. После нескольких просьб прекратить громкое застолье, мужчина не выдержал и избил одного из омичей битой. 25-летний парень, получивший травму головы, вызвал медицинских работников, но к их приезду не успокоился и продолжил вести себя агрессивно. Сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего соседа и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги  •  #алкоголь #бита #Росгвардия

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Евгения Шелохова  •  10 мая 2017, 20:04

В таких случаях лучше сразу вызывать полицию. Хорошо, что все остались живы.

Ответить
Мирослав В-ов  •  10 мая 2017, 17:27

Ну не могут наши люди культурно выпивать. По крайней мере, многие не могут, сразу возникают какие-то проблемы.

Ответить
Последние новости
Ремонт Юбилейного моста затягивается: городские и областные власти не могут договориться  •  сегодня, 20:43
В Омске откроется арт-резиденция для дизайнеров и урбанистов  •  сегодня, 19:28  •  
Телеканал "Продвижение" посвятил Году экологии в России специальную серию роликов "Исчезающая планета"  •  сегодня, 19:25
Вечером на Омск обрушится шторм  •  сегодня, 18:40
В Омске на два месяца перекроют несколько улиц из-за ремонта труб  •  сегодня, 17:55
Новый конкурс по выборам мэра Омска пройдёт в конце июня  •  сегодня, 17:47  •   1
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400