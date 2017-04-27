В Омске КамАЗ "подмял под себя" легковушку

ДТП с участием большегруза и "семерки" произошло на виадуке по ул. Демьяна Бедного. По словам очевидцев, водитель легковушки выполнял опасный манеёвр, аварии избежать не удалось.

Как сообщают очевидцы в паблике "Аварийный Омск", на виадуке по ул. Демьяна Бедного произошло серьезное ДТП. КамАЗ буквально раздавил "семерку", выскочившую наперерез.

- Я видел видео момента аварии. Водитель "семерки" прям перед КамАЗом выехал, дедуля очень рискованный манёвр делал. Водитель КамАЗа как мог пытался… Жесть. Слава богу, дед жив, его откинуло на пассажирское кресло. Пора чиновникам задуматься об организации движения на этом участке, - делится подробностями происшествия один из подписчиков паблика.

Под комментариями к посту большинство омичей выражают недовольство этой развязкой и даже собираются писать жалобу местным властям о том, чтобы изменили её планировку.