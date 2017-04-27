Улицу Ленина не планируют полностью закрывать во время ремонта

В департаменте транспорта рассказали, как будет организовано автодвижение в центре Омска на время благоустройства второй очереди улицы Ленина.

Работы будут проводиться в течение лета и осени. Не обойдётся и без закрытия дороги. Для организации новой схемы движения специалисты проанализировали транспортный поток и пропускную способность дорог в этой части города.

Организация движения - это самый сложный вопрос. Улица Ленина несёт транзитную функцию от площади Победы до Ленинградской площади. Ситуация осложняется тем, что здесь много социальных объектов, и их работа не должна осложнятся, - прокомментировал на сегодняшней пресс-конференции замдиректора департамента транспорта администрации Омска Вадим Кормилец.

Магистраль перекроют участками, одновременно будет закрыто не более двух полос из трёх. Свободным для движения всегда будет участок между улицами Лермонтова и Броз Тито, так как альтернативы выезда с площади Бухгольца просто нет. Возможно, двусторонними временно станут улицы Тюменская и Карла Либкнехта (от Краснофлотской до Гагарина). Однако водителям советуют на период благоустройства передвигаться по Левому берегу, проспекту Карла Маркса и улице Жукова. О закрытии дорог горожан известят минимум за 20 дней.