Омич на ВАЗе сбил мотоцикл с водителем и пассажиром
Происшествия  •  26 апреля 2017, 14:27, последнее обновление 26 апреля 2017, 14:36  •  печать

Омич на ВАЗе сбил мотоцикл с водителем и пассажиром

Автор:

Накануне в Омске произошло ДТП на улице Карбышева. Водитель ВАЗа выезжал на встречную полосу и врезался в мотоцикл. Пострадали оба водителя и пассажир мотоцикла.

Вчера, 25 апреля, около 21:00 в дежурную часть автоинспекции сообщили о ДТП на улице Карбышева. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 26-летний водитель ВАЗ-21074 ехал по улице Карбышева в сторону улицы Уральской. В районе дома № 20 он выехал на встречную полосу, где врезался в мотоцикл Yamaha XZF-R1, за рулём которого был 34-летний мужчина.

В результате ДТП водители и 27-летний пассажир мотоцикла попали в больницу. В отношении водителя возбуждено административное дело по ст. 12.26 КоАП РФ. Окончательные обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Теги  •  #больница #водитель #ДТП #мотоцикл #пассажир

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омский городской совет получит нового председателя  •  сегодня, 14:40
"Авангард" назвал задержку зарплаты технической проблемой  •  сегодня, 13:52
Отопительный сезон в Омске продлили из-за майских заморозков  •  сегодня, 13:46
Кандидат в мэры Омска Жарков обойдется без программы  •  сегодня, 13:05
Омского губернатора не шокировали новые нормативы на ОДН  •  сегодня, 12:50
Под Омском ондатра набросилась на едущий трактор  •  сегодня, 12:42  •  
Еще новости
Загрузка...
Семинар-практикум 240Х400
Ввавилон 7 лет 240х400