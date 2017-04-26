Омич на ВАЗе сбил мотоцикл с водителем и пассажиром

Накануне в Омске произошло ДТП на улице Карбышева. Водитель ВАЗа выезжал на встречную полосу и врезался в мотоцикл. Пострадали оба водителя и пассажир мотоцикла.

Вчера, 25 апреля, около 21:00 в дежурную часть автоинспекции сообщили о ДТП на улице Карбышева. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 26-летний водитель ВАЗ-21074 ехал по улице Карбышева в сторону улицы Уральской. В районе дома № 20 он выехал на встречную полосу, где врезался в мотоцикл Yamaha XZF-R1, за рулём которого был 34-летний мужчина.

В результате ДТП водители и 27-летний пассажир мотоцикла попали в больницу. В отношении водителя возбуждено административное дело по ст. 12.26 КоАП РФ. Окончательные обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области