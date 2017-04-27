На омские дороги начали наносить дорожную разметку
Общество  •  27 апреля 2017, 17:45, последнее обновление 27 апреля 2017, 17:53  •  печать

На омские дороги начали наносить дорожную разметку

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Мэрия предупредила омичей о проведении работ по нанесению дорожной разметки. В ближайшее время она появится на улицах Ленина, Масленникова, Маршала Жукова и ряде других.

Омская мэрия приступила к нанесению дорожной разметки на улицах города. По информации департамента транспорта, это стало возможно, поскольку ночью температура и влажность воздуха соответствуют техническим условиям применения специальной краски.

К настоящему моменту уже выполнены работы на улицах Гагарина, Интернациональной, Транссибирской, 60 лет Победы, Таубе, Тарской и улице Ивана Алексеева. Кроме того, зебры появились на проспекте Маркса, Иртышской набережной, улице Спартаковской и на Соборной площади.

Также проводятся работы по нанесению дорожной разметки из-за подготовки к торжествам, посвящённым 1 и 9 Мая по маршрутам шествия демонстраций и в местах проведения массовых мероприятий на улицах Ленина, Масленникова, Маршала Жукова, Конева, 70 лет Октября, Ленинградской площади.

Отметим, что в этом году на эти работы в бюджете города предусмотрено 9,5 млн рублей.

Теги  •  #дороги #дорожная разметка

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  27 апреля 2017, 17:55

Дело хорошее, сразу станет рядность видна на крупных улицах, ехать станет удобней, хотя в парочке мест стёртая сплошная помогала сэкономить с полкилометра пути без разворота.

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