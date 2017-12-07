Омский дептранспорта не даст обанкротить муниципального перевозчика

В мэрии уверены, что ПП-4, в отношении которого подан иск о несостоятельности, способно расплатиться по старым долгам.

Накануне Арбитражный суд Омской области зарегистрировал иск, поданный ООО "Центр сибтранскомплектация" к Пассажирскому предприятию № 4. Истец требует обанкротить муниципального перевозчика из-за долга в размере 452 тыс. руб.

В городском департаменте транспорта сообщили, что ПП-4 пока не полностью расплатилось по долгам прошлых лет, однако уже не испытывает острых финансовых проблем.

За 10 месяцев текущего года муниципальное пассажирское предприятие № 4 сработало с положительным финансовым результатом, который оценивается в 12 миллионов рублей. За этот же срок кредиторская задолженность сократилась на 60 миллионов рублей. Ситуация управляемая, никаких опасений в связи с поступившим в суд иском нет, - прокомментировал директор дептранспорта Алексей Мартыненко.

Добавим, что ПП-4 обслуживает 25 городских маршрутов.