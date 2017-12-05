Омский арбитраж отменил незаконные конкурсы дептранспорта
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  5 декабря 2017, 17:54, последнее обновление 5 декабря 2017, 17:55  •  печать

Омский арбитраж отменил незаконные конкурсы дептранспорта

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Омский Арбитражный суд согласился с доводами УФАС, усмотревшего в действиях городского департамента транспорта нарушение законодательства при проведении конкурса на осуществление пассажирских перевозок.

Арбитражный суд Омской области поставил точку в споре департамента транспорта и Управления федеральной антимонопольной службы, оставив в силе решение УФАС в отношении Дептранспорта по делу о нарушении антимонопольного законодательства.

Причиной судебного разбирательства послужил договор, заключенный департаментом с частным предпринимателем, обслуживавшим маршрут № 55 "Ул. Лобкова - Микрорайон "Булатово". Заключив его на временных условиях в феврале 2016 года, спустя два месяца с помощью дополнительного соглашения число машин на маршруте увеличили с 6 до 10. При этом антимонопольщики обратили внимание на то, что ведомство заключило два временных договора, что противоречит требованию законодательства.

- Поскольку временный допуск и заключение договора может быть только однократным, комиссия Омского УФАС России пришла к выводу, что действия департамента, выразившиеся в заключении второго временного договора с ИП и включении сведений о данном перевозчике по маршруту № 55 в формируемый реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах Омска, являются неправомерными, - говорится в сообщении Арбитражного суда Омской области.

Не согласившись с решением УФАС, департамент транспорта его обжаловал, однако суд оставил в силе решение Омского УФАС России. Департамент обязали расторгнуть дополнительное соглашение с предпринимателем и провести конкурс по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по муниципальному маршруту.

Теги  •  #Арбитражный суд #департамент транспорта #перевозчик #предприниматель

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