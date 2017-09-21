Многодетные омичи смогут быстрее потратить маткапитал
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 21 сентября 2017, 15:59, последнее обновление 21 сентября 2017, 16:20  •  печать

Многодетные омичи смогут быстрее потратить маткапитал

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В регионе хотят снять временные ограничения по использованию материнского капитала на газификацию жилья.

Вопрос рассматривался на сегодняшнем заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания Омской области. Депутаты предлагают внести ряд поправок в документ, регламентирующий порядок выплаты семейного капитала при рождении или усыновлении третьего ребёнка.

На данный момент региональный Кодекс о социальной защите отдельных категорий граждан позволяет родителям потратить выплату на газификацию жилья лишь после того, как ребёнку исполнится три года. Сейчас депутаты предлагают вовсе отменить эти временные ограничения.

Члены комитета поддержали инициативу и рекомендовали принять документ сразу во всех чтениях на пленарном заседании Заксобрания.

Теги  •  #газификация #Заксобрание #материнский капитал

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