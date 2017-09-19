В ряды новых депутатов горсовета попали должники по коммуналке и кредитам

Семерым народным избранникам даже выдали на руки исполнительные листы, а их фамилии числятся в банке исполнительных производств регионального Управления судебных приставов.

Среди злостных должников, сообщает «Омскинформ», числятся выходцы нескольких партий. Например, депутат от партии «Справедливая Россия» Владимир Гуселетов задолжал по кредиту 5 миллионов 385 тысяч рублей. Сопредседатель «Оплота» Дмитрий Сахань не платит сразу по нескольким кредитам, общий долг составляет 323 тысячи рублей. Его сотоварищ по «Оплоту» Ринат Карымов по одному исполнительному листу должен выплатить госпошлину в размере 6884 рубля, по другому 90 тысяч рублей долга и 6,3 тысячи рублей исполнительного сбора, а также процессуальные издержки в пользу иных лиц в размере 147 тысяч рублей и 10,5 тысяч исполнительного сбора по этому же делу. Лидер этой организации, депутат от «Единой России» Андрей Ткачук задолжал за газ, тепло и электроэнергию 2 740 рублей.

Представитель коммунистов Дмитрий Петренко должен выплатить штраф в сумме 6 тысяч рублей и одну тысячу исполнительного сбора. А его однопартиец Сергей Жуков с 2013 года должен выплатить 7,5 тысяч рублей в счёт страховых взносов.

Виталий Путинцев должен смешную сумму – 200 рублей госпошлины. Ещё два депутата, единоросс Алексей Саяпин и представительница ЛДПР Елена Кокорина имели на своей совести исполнительные производства, но долги уже погасили .