До конца года в Омской области газифицируют 18 населённых пунктов
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 19 сентября 2017, 13:46, последнее обновление 19 сентября 2017, 13:46  •  печать

До конца года в Омской области газифицируют 18 населённых пунктов

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В регионе с начала года уложено уже свыше 20 км межпоселковых газопроводов.

Как сообщает областное правительство, в регионе уложено более 20 км межпоселковых газопроводов, что составляет половину от запланированного. По условиям договора работы должны быть завершены в следующем году. Добавим, газификация муниципалитетов реализуется по программе развития газоснабжения и газификации до 2020 года в соответствии с соглашением, подписанным между ПАО "Газпром" и губернатором Омской области Виктором Назаровым.

Всего до конца 2020 года в регионе планируется построить 19 объектов газоснабжения и газораспределения, включая пять газопроводов-отводов с газораспределительными станциями и 14 межпоселковых газопроводов. Таким образом, реализация проекта создаст условия для газификации 11 тыс. квартир и 98 котельных в 40 населённых пунктах Большереченского, Тюкалинского и Называевского районов Омской области.

- Эффективная реализация программы не только повысит качество жизни сельского населения, но и положительно отразится на инвестиционной привлекательности региона, - отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Дмитрий Шикалов.

Добавим, одновременно с вводом в эксплуатацию межпоселковых газопроводов в рамках региональной программы газификации в 2018 году планируется подготовить к приёму газа более 8 тыс. домов и квартир и 50 котельных в 18 населённых пунктах.

Теги  •  #Виктор Назаров #газификация #Газпром

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