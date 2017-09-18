Суд определил виновного в отключении горячей воды в посёлке Входном

Горячая вода в домах, школах и детсадах микрорайона Входного пропала 21 июля. Под отключение попали 211 жилых и социальных объектов. ООО "Газпром межрегионгаз Омск" отключило котельную компании "СТМ-Омск" от газа из-за долга в 31,8 млн руб. При этом котельную можно было перевести на мазут или уголь и тем самым не прекращать подачу горячего водоснабжения. По данному факту была проведена прокурорская проверка. Надзорный орган подал судебный иск к "СТМ-Омск" и "Газпром межрегионгаз Омск" с целью восстановить газоснабжение котельной и водоснабжение микрорайона.

Иск рассмотрел Ленинский районный суд. Требования прокуроров были удовлетворены лишь частично. Действия "СТМ-Омск" признаны незаконными, а вот поставщика газа суд оправдал.

Как рассказали в пресс-службе "Газпром межрегионгаз Омск", компания может предъявить прокуратуре иск о возмещении убытков, причинённых обеспечительными мерами. Кроме того, продолжится работа по взысканию дебиторской задолженности с "СТМ-Омск" и других должников.