Из-за долгов котельной жители микрорайона "Входной" остались без горячей воды
Общество  •   4 августа 2017, 10:13, последнее обновление 4 августа 2017, 10:17  •  печать

Из-за долгов котельной жители микрорайона "Входной" остались без горячей воды

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Несмотря на то, что котельная имела возможность вместо газа перейти на дизельное топливо, собственник предпочёл отключить её.

Прокуратура Ленинского округа Омска проводит проверку по факту внеплановой остановки котельной в микрорайоне "Входной". Она находится на балансе ООО "Холдинговая компания "СтройТеплоМонтаж-Омск" и обслуживает не только жилые дома, но и объекты социальной инфраструктуры – детские сады, школы.

18 июля ООО "Газпром межрегионгаз Омск" предупредил компанию о грядущем отключении котельной от газоснабжения с 21 июля. Предприятие задолжало за поставку голубого топлива. Тем не менее, имело возможность перейти на альтернативный источник питания – дизельное топливо.

Прокуратура предупредила руководство котельной о нарушении, но никакой реакции не последовало. В итоге жители микрорайона остались без горячей воды.

- Прокуратура направила в суд исковое заявление к ООО ХК "СТМ-Омск" и ООО "Газпром межрегионгаз Омск" о возложении обязанности возобновить газоснабжение котельной и горячее водоснабжение населения указанного микрорайона, - пояснили в надзорном ведомстве.

До разрешения дела по существу прокуратура ходатайствовала в рамках мер обеспечительного характера обязать ООО "Газпром межрегионгаз Омск" подключить котельную к газоснабжению. Суд ходатайство удовлетворил. Сейчас горячая вода в квартирах омичей появилась.

Теги  •  #Газпром межрегионгаз Омск #горячая вода #отключение #прокуратура

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