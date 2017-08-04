Из-за долгов котельной жители микрорайона "Входной" остались без горячей воды

Несмотря на то, что котельная имела возможность вместо газа перейти на дизельное топливо, собственник предпочёл отключить её.

Прокуратура Ленинского округа Омска проводит проверку по факту внеплановой остановки котельной в микрорайоне "Входной". Она находится на балансе ООО "Холдинговая компания "СтройТеплоМонтаж-Омск" и обслуживает не только жилые дома, но и объекты социальной инфраструктуры – детские сады, школы.

18 июля ООО "Газпром межрегионгаз Омск" предупредил компанию о грядущем отключении котельной от газоснабжения с 21 июля. Предприятие задолжало за поставку голубого топлива. Тем не менее, имело возможность перейти на альтернативный источник питания – дизельное топливо.

Прокуратура предупредила руководство котельной о нарушении, но никакой реакции не последовало. В итоге жители микрорайона остались без горячей воды.

- Прокуратура направила в суд исковое заявление к ООО ХК "СТМ-Омск" и ООО "Газпром межрегионгаз Омск" о возложении обязанности возобновить газоснабжение котельной и горячее водоснабжение населения указанного микрорайона, - пояснили в надзорном ведомстве.

До разрешения дела по существу прокуратура ходатайствовала в рамках мер обеспечительного характера обязать ООО "Газпром межрегионгаз Омск" подключить котельную к газоснабжению. Суд ходатайство удовлетворил. Сейчас горячая вода в квартирах омичей появилась.