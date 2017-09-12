Омичам не станут запрещать разводить свиней

Министерство сельского хозяйства Омской области провело круглый стол с участием фермеров, пострадавших от распространения африканской чумы свиней. Руководитель ведомства Максим Чекусов отметил, что селянам нужно "научиться жить в новых реалиях" и ставить вирусу новые преграды.

- Все сведения о поголовье, условиях содержания и перемещения животных должны фиксироваться в похозяйственных книгах. Убой скота проводить в специальных убойных пунктах, законно получать разрешительные документы на реализацию мясопродуктов. Мы не допустим завышения цен на услуги убойных пунктов, поможем организовать доставку скота, научим владельцев ЛПХ выполнять правила цивилизованного ведения хозяйства. <...> Мы не будем запрещать разведение свиней в ЛПХ, как это сделано в других регионах, где были очаги АЧС. Но санитарный надзор будет усилен, - заявил Чекусов.

Добавим, что ранее первый зампредседателя правительства Омской области Андрей Новосёлов заявил о необходимости законодательно ограничить предельную численность свиней, которые могут содержаться в личных подсобных хозяйствах. Кроме того, Новосёлов выступил против того, чтобы животных заводили непосредственно в Омске: "В городе-мегаполисе не нужно разводить свиней. У нас есть пять крупных производителей, покупайте там".