Чума незначительно повлияла на цены на свинину в Омске

После распространения в регионе АЧС стоимость мяса свиней выросла всего на несколько рублей.

Омсктстат опубликовал свежие данные о средних ценах на основные продовольственные товары в Омской области. В целом в августе продукты подешевели на 2,2 % по сравнению с июлем. На это, в первую очередь, повлияло сезонное снижение цен на овощи и фрукты.

Подорожание коснулось рыбы и основных видов мяса. Килограмм свинины сейчас стоит в среднем 239,99 руб., а месяц назад - 236,33 руб. Таким образом, отчуждение животных с подсобных хозяйств, проводимое для предотвращения распространения африканской чумы свиней (АЧС), пока незначительно повлияло на уровень цен.

Напомним, вспышка АЧС впервые была зафиксирована в середине июля в КФХ "Фиксель" в селе Верблюжье Саргатского района. Чума охватила 11 муниципальных районов и Омск. Отчуждено более 14 тысяч голов, компенсационные выплаты превысили 110 млн руб. В Россельхознадзоре полагают, что ситуация с чумой может ухудшиться в ноябре.