Суд не будет рассматривать уголовное дело омского банкира Мацелевича

Сегодня, 11 сентября, в Центральном районном суде состоялось предварительное заседание по уголовному делу омского банкира Станислава Мацелевича. Напомним, следствие обвиняет его в создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и обналичивании денег. По версии правоохранительных органов, омский банкир создал преступную организацию и начал производить кассовые операции через 48 фиктивных фирм. За свои услуги Мацелевич брал комиссию не менее 3,5%. За время деятельности организации объём незаконных банковских операций превысил 9 млрд руб., полученный доход – 322 млн руб.

В Центральном суде ИА "Омск Здесь" сообщили, что судья Алексей Полищук вернул уголовное дело в прокуратуру. В прокуратуре Омской области также подтвердили информацию, пояснив, что в ближайшее время дело будет изучатся и в десятидневный срок надзорное ведомство примет процессуальное решение.