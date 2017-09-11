Суд не будет рассматривать уголовное дело омского банкира Мацелевича
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 11 сентября 2017, 16:53, последнее обновление 11 сентября 2017, 17:53  •  печать

Суд не будет рассматривать уголовное дело омского банкира Мацелевича

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Обвинительное заключение вместе с материалами дела должны вернуться в прокуратуру. Такое решение вынес суд.

Сегодня, 11 сентября, в Центральном районном суде состоялось предварительное заседание по уголовному делу омского банкира Станислава Мацелевича. Напомним, следствие обвиняет его в создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и обналичивании денег. По версии правоохранительных органов, омский банкир создал преступную организацию и начал производить кассовые операции через 48 фиктивных фирм. За свои услуги Мацелевич брал комиссию не менее 3,5%. За время деятельности организации объём незаконных банковских операций превысил 9 млрд руб., полученный доход – 322 млн руб.

В Центральном суде ИА "Омск Здесь" сообщили, что судья Алексей Полищук вернул уголовное дело в прокуратуру. В прокуратуре Омской области также подтвердили информацию, пояснив, что в ближайшее время дело будет изучатся и в десятидневный срок надзорное ведомство примет процессуальное решение.

Теги  •  #обналичивание #Станислав Мацелевич #суд

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