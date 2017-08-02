Активы омского банка "Сириус" уйдут с молотка за 762 миллиона рублей

На аукцион выставлены девять лотов, среди которых квартира на Тверской в Москве и земельный участок в омском селе Ачаир.

Активы банкротящегося омского банка "Сириус" выставлены на торги, которые пройдут 11 сентября 2017 года на "Всероссийской электронной торговой площадке". Об этом сообщает "Сибирское Агентство новостей". По данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, на аукцион выставлены девять лотов. Их суммарная стартовая цена – 762,39 млн руб.

Самыми крупными являются два лота с правами требования ООО Сибирский банк "Сириус" в общей сложности к 17 юрлицам (646,8 млн руб.). Крупнейшими должниками "Сириуса" являются ООО "Ленпромстрой" (125 млн руб.), ООО СК "Регион 55" (117 млн руб.) и ООО "Техинвестстрой" (87 млн руб.).

Кроме того, на аукционе можно будет приобрести нежилые помещения в Омске на ул. Фрунзе, 1, квартиру площадью 100 кв. м на ул. Тверской в Москве, земельные участки в селе Ачаир под Омском, линию по изготовлению окон ПВХ и др.

Добавим, банк "Сибриус" некогда находился под контролем известного омского предпринимателя Станислава Мацелевича и назывался Единым строительным банком. Заявление о банкротстве кредитного учреждения подано Центробанком 2 февраля 2017 года.