По фактам мошенничества в омском банке "Сириус" возбудили уголовное дело

На портале единого федерального реестра сведений о банкротстве опубликована информация о ходе конкурсного производства в обанкроченном омском банке "Сириус". Напомним, банкротом кредитное учреждение признано в марте этого года. Ранее банк контролировался семьёй омского банкира Станислава Мацелевича, который в настоящий момент готовится предстать перед судом по обвинению в "отмывании" денежных средств и организации преступного сообщества.

Конкурсный управляющий "Сириуса" Павел Осипов сообщает, что в производстве ОРОПД СЭ СЧ по РОПД УМВД по Омской области находится уголовное дело, возбуждённое по ч. 4.ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Потерпевшим по уголовному делу признан банк. Кроме того, Осипов планирует привлечь к уголовной ответственности виновных в банкротстве "Сириуса". Размер субсидиарной ответственности, которую понесут лица, контролировавшие учреждение, определится после реализации всех его активов и завершения расчётов с кредиторами.