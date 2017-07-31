В Омске начинают судить банкира Станислава Мацелевича
Общество  •  31 июля 2017, 22:16, последнее обновление 31 июля 2017, 22:44  •  печать

В Омске начинают судить банкира Станислава Мацелевича

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Исполняющий обязанности прокурора области утвердил обвинительное заключение по делу гендиректора НП СРО "Первая гильдия строителей" Станислава Мацелевича. 

Следствие обвиняет Станислава Мацелевича в создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и обналичивании денег. По версии правоохранительных органов, в 2011 году омский банкир создал преступную организацию и начал производить кассовые операции через 48 фиктивных фирм. За свои услуги Мацелевич брал комиссию не менее 3,5 процента.

- За время деятельности преступного сообщества объём незаконных банковских операций составил в общей сумме более 9,2 млрд руб., что позволило указанным лицам получить доход на сумму свыше 322 млн руб., - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Суд по ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, наложил арест на счета подконтрольных членам сообщества организаций, а также на собственность обвиняемых и их близких родственников на сумму более 300 млн руб.

Вскоре Станиславу Мацелевичу и его сообщникам будет вручена копия обвинительного заключения, после чего уголовное дело направят в Центральный районный суд.

Напомним, ранее суд вынес приговор двум бухгалтерам фирмы Станислава Мацелевича.  Они полностью признали свою вину и заключили с прокуратурой Омской области соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовные дела в отношении них были выделены в отдельные производства. Суд приговорил их к условному лишению свободы. Ещё два участника преступного сообщества от органов следствия скрылись и объявлены в федеральный розыск.

Теги  •  #Первая гильдия строителей #Станислав Мацелевич #суд

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