Россельхознадзор спрогнозировал ухудшение ситуации по АЧС в Омской области

По словам федеральных чиновников, в ноябре текущего года в Омской области может произойти обострение ситуации с африканской чумой свиней.

Как пишет "Интерфакс", прогноз развития АЧС в ходе селекторного совещания в Новосибирске во вторник озвучил замглавы Россельхознадзора Николай Власов. Обращаясь к руководству Омской области, он сказал, что сейчас регион находится "на склоне первого сезонного пика, а ещё на очереди - второй". "Скорее всего, обострение будет в середине ноября. Это касается Омской области и окружающих регионов", - уточнил Николай Власов.

По данным на конец августа, с начала первой вспышки АЧС на территории региона в 11 муниципальных районах и в трёх округах Омска зафиксировано 28 эпизоотических очагов и три инфицированных объекта. В Омской области в режиме карантина находятся 15 очагов и один инфицированный объект. На сегодняшний день отчуждено 14 тыс. 246 голов свиней общим весом 887,1 т.