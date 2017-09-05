Россельхознадзор спрогнозировал ухудшение ситуации по АЧС в Омской области
Экономика  •  ИА «Омск Здесь»  5 сентября 2017, 16:39, последнее обновление 5 сентября 2017, 16:55  •  печать

Россельхознадзор спрогнозировал ухудшение ситуации по АЧС в Омской области

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По словам федеральных чиновников, в ноябре текущего года в Омской области может произойти обострение ситуации с африканской чумой свиней.

Как пишет "Интерфакс", прогноз развития АЧС в ходе селекторного совещания в Новосибирске во вторник озвучил замглавы Россельхознадзора Николай Власов. Обращаясь к руководству Омской области, он сказал, что сейчас регион находится "на склоне первого сезонного пика, а ещё на очереди - второй". "Скорее всего, обострение будет в середине ноября. Это касается Омской области и окружающих регионов", - уточнил Николай Власов.

По данным на конец августа, с начала первой вспышки АЧС на территории региона в 11 муниципальных районах и в трёх округах Омска зафиксировано 28 эпизоотических очагов и три инфицированных объекта. В Омской области в режиме карантина находятся 15 очагов и один инфицированный объект. На сегодняшний день отчуждено 14 тыс. 246 голов свиней общим весом 887,1 т.

Теги  •  #Россельхознадзор #свинья #чума

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