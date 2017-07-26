Закрывшийся клуб "Атлантида" уступил здание бюджетному супермаркету

Об открытии магазина формата "у дома" сообщает появившаяся на здании вывеска. Внутри помещения сейчас идёт ремонт. До января эти площади на условиях аренды занимали развлекательные заведения, входившие в холдинг Atlantida Group.

Мы не имеем к этому никакого отношения. Федеральная сеть зашла в здание, где раньше располагались мы, - сообщили корреспонденту "Омск Здесь" в маркетинговой службе холдинга.

Для "Пятёрочки" это не первое подобное открытие. В этом году магазин занял первый этаж закрывшегося клуба "Эгоист" на улице Красный Путь, 59.

Старейший омский клуб "Атлантида" закрылся в январе этого года. Собственники развлекательного заведения рассказали, что клуб перестал приносить доход. Следом за "Атлантидой" прекратили работу расположенные в том же здании ресторан "Империя" и кофе-шоп "Амстердам".

Фото: vk.com