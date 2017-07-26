Закрывшийся клуб "Атлантида" уступил здание бюджетному супермаркету
Экономика  •  26 июля 2017, 12:37, последнее обновление 26 июля 2017, 12:43  •  печать

Закрывшийся клуб "Атлантида" уступил здание бюджетному супермаркету

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Часть здания по проспекту Карла Маркса, 18/2 занял магазин "Пятёрочка".

Об открытии магазина формата "у дома" сообщает появившаяся на здании вывеска. Внутри помещения сейчас идёт ремонт. До января эти площади на условиях аренды занимали развлекательные заведения, входившие в холдинг Atlantida Group. 

Мы не имеем к этому никакого отношения. Федеральная сеть зашла в здание, где раньше располагались мы, - сообщили корреспонденту "Омск Здесь" в маркетинговой службе холдинга.

Для "Пятёрочки" это не первое подобное открытие. В этом году магазин занял первый этаж закрывшегося клуба "Эгоист" на улице Красный Путь, 59.

Старейший омский клуб "Атлантида" закрылся в январе этого года. Собственники развлекательного заведения рассказали, что клуб перестал приносить доход. Следом за "Атлантидой" прекратили работу расположенные в том же здании ресторан "Империя" и кофе-шоп "Амстердам".

Фото: vk.com

Теги  •  #Атлантида #магазин #Пятерочка

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