Омичи покупают туры в Антарктиду и Австралию

Омскстат опубликовал данные о заграничных направлениях, которые жители региона выбирают для отдыха. Статистика показывает, что в 2016 году количество туристов значительно уменьшилось - сразу на 25%, а заграничные туры стали покупать в 2,5 раза реже по сравнению с 2015 годом.

Тройку самых популярных стран среди омских туристов составили Таиланд, Греция и Кипр. Популярность этих направлений объясняется тёплым климатом и наличием прямых авиарейсов из Омска. Наиболее редко омичи летят в Канаду, Норвегию, Австралию, Японию и Финляндию.

Самым экзотическим направлением стала Антарктида. Туда из Омска в 2016 году отправились два человека, и это первый случай за шесть лет. Добавим, что стоимость круиза в Антарктиду (отправление из Аргентины) стоит в среднем полмиллиона рублей.