Из-за чумы цены на свинину в Омской области не поднимутся
Экономика  •  18 июля 2017, 15:19, последнее обновление 18 июля 2017, 15:27  •  печать

Из-за чумы цены на свинину в Омской области не поднимутся

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов заявил, что омичам не стоит ждать повышения цены на свинину.

Сегодня, 18 июля, на выставке "Агро-Омск" министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов сообщил, что вспышка африканской чумы не скажется на ценах.

У нас много предприятий, которые имеют четвёртую степень экологической защищённости. Они способны полностью обеспечить жителей региона свининой. Дефицита не будет, я думаю, что в конечном счёте мы даже снизим цены.

Напомним, первый факт заражения поголовья африканской чумой свиней выявлен в селе Верблюжье Саргатского района. В выходные специалисты подтвердили ещё два факта в Омском и Любинском районах. Также в связи с выявленными фактами фактами заражения свиней АЧС карантин планируют ввести в Большереченском, Колосовском, Называевском, Тюкалинском. 

Теги  •  #Максим Чекусов #свинина #чума

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