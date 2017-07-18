Из-за чумы цены на свинину в Омской области не поднимутся

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов заявил, что омичам не стоит ждать повышения цены на свинину.

Сегодня, 18 июля, на выставке "Агро-Омск" министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов сообщил, что вспышка африканской чумы не скажется на ценах.

У нас много предприятий, которые имеют четвёртую степень экологической защищённости. Они способны полностью обеспечить жителей региона свининой. Дефицита не будет, я думаю, что в конечном счёте мы даже снизим цены.

Напомним, первый факт заражения поголовья африканской чумой свиней выявлен в селе Верблюжье Саргатского района. В выходные специалисты подтвердили ещё два факта в Омском и Любинском районах. Также в связи с выявленными фактами фактами заражения свиней АЧС карантин планируют ввести в Большереченском, Колосовском, Называевском, Тюкалинском.