Депутаты настаивают на 8-летней рассрочке арендных платежей для омского бизнеса

Предприниматели, накопившие долги по аренде резко подорожавшей земли, пока не получили помощи в их погашении.

На рассмотрение городского совета сегодня, 19 июля, вынесли предложение депутатов Сергея Дроздова и Ирины Матвеенко о предоставлении предпринимателям рассрочку арендных платежей за землю. Платежи выросли в несколько раз после перерасчёта кадастровой стоимости участков в городе, а уведомления о росте арендной ставки пришли предпринимателям спустя полтора года. В итоге бизнесмены начали судиться с мэрией из-за образовавшихся многомиллионных долгов перед бюджетом.

Есть документ Контрольно-счётной палаты, где говорится о недоимке в бюджете в размере 1,4 млрд руб. Второе - предприятия бросают земельные участки. <...> Сегодня потребительская способность в городе такая, что предприятия готовы принимать решение о переезде, - высказался Сергей Дроздов.

Рост платежей коснулся и муниципальных предприятий, получающих поддержку из бюджета Омска.

Гостиница "Иртыш" раньше платила 250 тыс. руб. в месяц, а сейчас платежи выросли до 1,3 млн. В итоге в первом квартале там образовались убытки до 5 млн руб. Это касается и транспортных предприятий, и ещё нескольких, которые брали у города землю в аренду, - рассказал вице-спикер Алексей Сокин.

По итогам голосования предложение депутата Дроздова отклонили. Вопрос будет выноситься осенью на рассмотрение уже следующего созыва горсовета. Добавим, что в мэрии согласны предоставить 4-летнюю рассрочку по платежам.