Троллейбусное депо на Левобережье продадут, чтобы не повышать стоимость проезда

Сегодня, 19 июля, в городской думе одобрили включение в план приватизации 25 объектов муниципального имущества. Оживлённый спор вызвала продажа двух активов - троллейбусного депо на улице Ватутина и имущественного комплекса бывшего ПАТП-1 на улице 10 лет Октября. Мэрия планирует выручить от 200 до 350 млн руб. и направить эти средства на сдерживание стоимости проезда в общественном транспорте.

Среди народных избранников были как противники приватизации муниципальных активов, так и сторонники.

Продажа этих предприятий не повлияет на цену проезда, в лучшем случае - лишь отсрочит эту меру, - заявил депутат Андрей Ефимов. - У нас последнее заседание, и хотелось бы, чтобы депутаты проголосовали по совести и не разбазаривали муниципальное имущество.

По вопросу провели два голосования. Сначала не хватило трёх голосов для принятия положительного решения. Со второй попытки поправки в программу приватизации всё же были приняты.